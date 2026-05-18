Появились подробные графики отключения света в Кировоградской области на 19 мая.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Появились детальные графики отключения света в Кировоградской области на 19 мая, чтобы жители региона могли заранее ознакомиться с актуальным расписанием и учесть возможные ограничения в повседневной жизни.

С 09:00–16:00 через плановый ремонт в населенном пункте Олександривка не будет света по следующим адресам:

Б.Хмельныцького: 1, 3–26, 28–32, 34–62, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 86

Евгена Маланюка: 15–17

Молодижна: 3, 30, 32, 563

Олега Антонова: 1Б

Олександра Назаренка: 1, 1А, 2А, 3–4, 4А, 5–13, 15–17, 18А, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Олександра Назаренка пров.: 1, 3

Партызанив Украины: 1А, 2–23, 23А, 24–46, 45–46

Героив Крут: 1А, 1Г, 2, 3А, 4–38, 40–55, 57, 59–61

Героив Крут пров.: 1, 1Б, 1В, 2

Юрия Кулыныча: 37, 39А

С 09:00–17:00 через капитальный ремонт будут выключать электричество в селе Гутныцька, однако только в домах, расположенных по следующим адресам:

Партызанив Украины: 5–6, 9, 13

Центральна: 9, 11

С 09:00–17:00 в населенном пункте Любомырка будет отсутствовать электричество. Ограничения охватят десятки домов, но только на улицах:

Центральна: 1–2, 3–4, 4, 6–7, 8, 15

Шевченка: 1, 4–6, 8, 10, 12–13, 16, 31, 34, 37–38, 40–42, 44, 46–47, 50–53, 55–56, 58, 60, 62–63, 66

Лисова: 1–2, 4, 6, 8–11, 13, 15–18, 22, 25–27, 29–30, 32, 34, 40–43, 46–48, 50, 53–54, 58, 64, 66, 68, 70, 74–75, 77–78, 81, 84, 86, 88

Тясмынська: 2, 5–6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Шкильна: 1, 5–6, 9, 11, 13, 16, 18–20, 22–23, 26, 32–33, 37, 40–42, 45, 47, 50, 52–56, 58.

С 09:00–18:00 в населенном пункте Крымкы вводятся долгие обесточивания. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Лисова: 4, 6, 9, 12, 14

Степова: 1–4, 9, 19, 21

Шкильна: 1–2, 4–5.

