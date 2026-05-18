Графики отключения света продлятся много часов в некоторых населенных пунктах в Черкасской области из-за плановых работ 19 мая, сообщает Politeka.net.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии.

Графики отключения света в Черкасской области на 19 мая вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики. Жителям региона следует быть готовыми к длительным ограничениям и держать павербанки наготове.

19.05.2026 года с 08:00 до 17:00 без электроэнергии временно останется город Канив. Отключение коснутся улиц:

Нечуя-Левицького — 1, 2/а, 3, 4, 4/2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18

Ризныченка — 18, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35

Берестовецькый яр — 33, 42

М. Максымовыча — 81/а

С 09:00 до 17:00 не будет электричества в селе Горобиивка. Света не будет в домах, расположенных на отдельных улицах:

Лугова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38

Центральна — 1, 6, 26, 43, 45

Шкильна — 1, 1/1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22/а, 24, 25, 28, 33, 34, 36, 37

А. Чупылкы — 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 17, 19, 21, 35

Козацькый пров. — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22

В селе Липляве с 08:00 часов исчезнет электричество. Свет планируется вернуть к 17 часам. Электричество будут выключать по следующим адресам:

И. Франка — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Малыка — 0(36), 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Мыру — б/н, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84/а, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 131

Голубця — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54/а, 55

М. Вовчка — 5, 9, 17, 24

Трусова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

Березовый гай — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27а, 27, 28, 29, 29/а, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 57, 60, 61, 62, 64, 66

Т. Шевченка — 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 7, 11, 19, 21, 28, 29, 31, 33, 35, 50, 52, 53

Фоминых — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34

Центральна — 1, 14, 20, 20 А, 22, 24, 29, 30, 35, 38, 40, 48, 55, 62, 75, 76, 83-А, 85, 91, 98, 105, 108, 109, 113, 118, 131, 133

Л. Украинкы — 3а, 13, 16, 17, 25, 27, 29, 30, 32а, 35, 38, 48

Перекипська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 472

Шалимова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15(14), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Пивденный пров. — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91

Молодижна — 17, 20, 26, 28, 30, 33, 35

Юркевыча — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Канивська — 2, 2 дача, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

Коцюбынського — 6, 10, 14, 19

П. Тычыны — 2, 6, 8, 14, 15, 16

Котляревського — 10, 22

Лисова — 17, 22

Софиивська — 3, 5.

