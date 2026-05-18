Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 мая вводятся в связи с проведением плановых профилактических работ.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 мая вводятся в разные временные рамки, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 мая вводятся в связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Как объясняют энергетики, специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, обновление отдельных участков сетей и комплекс мер, направленных на повышение надежности электроснабжения.

В городе Вильногирськ будут действовать дополнительные графики отключения света. Они вводятся с 08:00 до 17:30 часов. Электричество исчезнет на следующих улицах:

Центральная, 30, 34, 36

19.05.2026 с 07:30 до 18:00 часов не будет света в селе Карпивка, но электричество будут выключать только по следующим адресам:

Центральная, 189, 207, 227, 233, 235, 245

С 07:00–19:00 (12 часов подряд) не будет электричества в городе Жовти Воды. Свет будет исчезать в этот период только по отдельным адресам:

Козацькои Славы, 4, 6, 8



С 07:30 до 18:00 не будет света в городе Крывый Риг, но электричество будут выключать только по таким адресам:

Олександра Станкова, 8



В селе Надеждивка 19.05.2026 года с 08:00–18:00 не будет электричества. Свет исчезнет только в домах, расположенных по следующим адресам:

Ветеранив, 1, 3, 5–7, 9, 16

Видважна, 40А, 42

Лисова, 1, 214, 222–230 (парні), 231, 232, 234–238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256, 257, 258, 260

Озерна, 91

Сонячна, 184, 185, 199, 202, 203, 203А, 204, 204А, 205, 261.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.