Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 мая вводятся в разные временные рамки, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.
Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 мая вводятся в связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Как объясняют энергетики, специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, обновление отдельных участков сетей и комплекс мер, направленных на повышение надежности электроснабжения.
В городе Вильногирськ будут действовать дополнительные графики отключения света. Они вводятся с 08:00 до 17:30 часов. Электричество исчезнет на следующих улицах:
- Центральная, 30, 34, 36
19.05.2026 с 07:30 до 18:00 часов не будет света в селе Карпивка, но электричество будут выключать только по следующим адресам:
- Центральная, 189, 207, 227, 233, 235, 245
С 07:00–19:00 (12 часов подряд) не будет электричества в городе Жовти Воды. Свет будет исчезать в этот период только по отдельным адресам:
- Козацькои Славы, 4, 6, 8
С 07:30 до 18:00 не будет света в городе Крывый Риг, но электричество будут выключать только по таким адресам:
- Олександра Станкова, 8
В селе Надеждивка 19.05.2026 года с 08:00–18:00 не будет электричества. Свет исчезнет только в домах, расположенных по следующим адресам:
- Ветеранив, 1, 3, 5–7, 9, 16
- Видважна, 40А, 42
- Лисова, 1, 214, 222–230 (парні), 231, 232, 234–238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256, 257, 258, 260
- Озерна, 91
- Сонячна, 184, 185, 199, 202, 203, 203А, 204, 204А, 205, 261.
