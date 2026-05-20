Графики отключения света в Полтавской области связаны с проведением плановых работ на 21 мая.

Украинцев предупредили о введении дополнительных графиков отключения света в Полтавской области 21 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Как отмечается, графики отключения света в Полтавской области на 21 мая связаны с проведением плановых работ на электросетях. Энергетики объясняют, что такие меры являются частью системного технического обслуживания инфраструктуры, необходимого для поддержки стабильной работы энергосистемы и снижения рисков аварийных ситуаций в будущем.

21.05.2026 года с 08:00–20:00 не будет электричества в селе Бербеницы, однако свет исчезнет в домах по следующим адресам:

Вышнева: 4, 17, 18, 19

Героив Украины: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67

Молодижна: 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 70

Олександра Козаченка: 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53

С 08:00–20:00 будет отсутствовать свет в селе Мехедивка. Длительные ограничения будут действовать на улицах:

Высовни: 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24

Лебеденка: 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25

Мехеды: 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29, 18

Новоселивська: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14

Прылипкы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

С 08:00–20:00 часов в селе Жабкы. Дополнительные графики отключения света будут действовать только в домах, находящихся на улицах:

Бакай: 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12

Вовкы: 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17

Горова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Гукивка: 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Зацарына: 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23

им. И. К. Леты: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Лисова: 2, 4, 6

Мыколаивка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Мысныкы: 1

Молодижна: 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25

Нызова: 2, 8

Павленкивка: 1, 2, 6, 7, 8

Печаивка: 1, 2, 3, 4

Суходубивка: 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9

Фыливка: 1, 3, 4, 5, 9г

Центр: 1

Цысивка: 1, 3, 4, 5

Чайкы: 3, 6г

Шкильна: 4, 10, 14

Яр: 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20

Ярмаркова: 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26.

