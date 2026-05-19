Дефицит продуктов в Полтавской области может усилиться на фоне прогнозируемого сокращения урожая абрикосов и персиков в Украине, что создает риски для рынка свежих фруктов, сообщает Politeka.

По оценкам аналитиков аграрного сектора, в 2026 году потери урожая абрикосов могут достигнуть 40–60%, в то время как персики не получат от 30% до 50% привычных объемов. Основной причиной называют лютнево-апрельские похолодания, пришедшиеся на период активного цветения косточковых культур.

Специалисты отмечают, что больше всего пострадали центральные и южные регионы, где вегетация стартует раньше. В этих зонах часть цветочных почек была повреждена или полностью уничтожена низкими температурами, что повлияло на потенциальный урожай.

На рынке уже закладываются ценовые опасности. По разным сценариям, в зависимости от уровня потерь, подорожание может составлять от 20% до 80%. В то же время, импорт из Турции, Греции, Испании и Молдовы способен лишь частично компенсировать внутренний дефицит, не перекрывая полностью спрос.

Эксперты отмечают, что наиболее уязвимыми остаются ранние сорта абрикосов, которые реагируют даже на незначительные заморозки. Во время цветения критическим является снижение температуры до минусовых значений, что может приводить к потере завязи и отсутствию плодоношения.

Дополнительным фактором риска есть кратковременные периоды холода. В случае непродолжительных заморозков часть урожая можно сохранить благодаря агротехническим методам, однако длительные похолодания фактически нивелируют такие меры.

В итоге ситуация на фруктовом рынке формируется как нестабильная, а ожидаемое сокращение предложения способно повлиять не только на крупные города, но и на региональные рынки, включая Полтавскую область.

Дальнейшая динамика цен и доступности будет зависеть от объемов импорта и фактических потерь урожая, что повлияет и на дефицит продуктов в Полтавской области.

