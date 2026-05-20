Жителям региона рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Черкасской области на 21 мая.

Украинцам показала плановые графики отключения света на 21 мая, которые продлятся в Черкасской области, сообщает издание Politeka.net.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии.

Украинцы предупреждают, что графики отключения света в Черкасской области на 21 мая являются частью плановых профилактических работ на электросетях. Целью таких мер является повышение надежности электроснабжения, обновление оборудования и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

Из-за этих работ и временных ограничений жителям региона рекомендуют заранее учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании ежедневных дел и быть готовыми к временным неудобствам.

С 08:00 утра не будет электричества в селе Мыколаивка, энергетики должны вернуть свет к 17 часам. Обестоки будут продолжаться на улицах:

пров. Шкильный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 32

Мыру: 1–36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Степова: 9, 11

пров. Клубный: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19

пров. Зеленый: 1, 5

С 8 до 17 часов обесточат часть села Плескачивка. В частности, электричество исчезнет на следующих улицах:

Шкильна: 28, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 46, 48, 50, 54, 58

Братив Бондаренків: 9, 15а

Коваленкив: 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59

В селе Головятино будут выключать электричество с 8 утра. Свет вернут по окончании ремонтных работ на электросетях. Отключат свет по адресам:

М. Яременка: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 71.

