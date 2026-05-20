Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 травня пов’язані з проведенням планових робіт.

Українців попередили про введення додаткових графіків відключення світла у Полтавській області на 21 травня.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Як зазначається, графіки відключення світла у Полтавській області на 21 травня пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах. Енергетики пояснюють, що такі заходи є частиною системного технічного обслуговування інфраструктури, необхідного для підтримання стабільної роботи енергосистеми та зниження ризиків аварійних ситуацій у майбутньому.

21.05.2026 року з 08:00–20:00 години не буде електрики в селі Бербениці, проте світло зникне в будинках за такими адресами:

Вишнева: 4, 17, 18, 19

Героїв України: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67

Молодіжна: 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 70

Олександра Козаченка: 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53

З 08:00–20:00 години буде відсутнє світло в селі Мехедівка. Тривалі обмеження діятимуть на вулицях:

Висовні: 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24

Лебеденка: 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25

Мехеди: 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29, 18

Новоселівська: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14

Приліпки: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

З 08:00–20:00 години в селі Жабки. Додаткові графіки відключенн світла будуть діяти тільки в будинках, що знаходяться на вулицях:

Бакай: 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12

Вовки: 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17

Горова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Гуківка: 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Зацарина: 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23

ім. І. К. Лети: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Лісова: 2, 4, 6

Миколаївка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Мисники: 1

Молодіжна: 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25

Низова: 2, 8

Павленківка: 1, 2, 6, 7, 8

Печаївка: 1, 2, 3, 4

Суходубівка: 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9

Филівка: 1, 3, 4, 5, 9г

Центр: 1

Цисівка: 1, 3, 4, 5

Чайки: 3, 6г

Шкільна: 4, 10, 14

Яр: 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20

Ярмаркова: 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26.

