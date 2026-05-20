Подорожание мясных продуктов в Полтавской области фиксируют аналитические данные рынка мяса за май 2026, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Сегмент свинины показывает умеренный рост стоимости. Грудинка стоит в среднем 211,53 грн за килограмм. В торговых сетях диапазон колеблется от 199,00 грн у Novus до 229,00 грн в Megamarket, тогда как Auchan и Metro держатся у промежуточных значений.

В апреле средний уровень составил 206,08 грн. В течение месяца динамика была неравномерной: после стабильного периода в пределах около 208 грн. в мае произошло постепенное закрепление выше 211 грн. Именно такие изменения формируют общий тренд, описывающий подорожание мясных продуктов в Полтавской области как один из ключевых факторов рынка.

Курятина демонстрирует более активные колебания. Филе "Наша Ряба" стоит в среднем 281,50 грн за килограмм. Разница между сетями существенная: от 249,00 грн. в Auchan до 326,50 грн. в Megamarket, тогда как Metro удерживает средний уровень 269,00 грн.

В апреле средний показатель был ниже – 267,69 грн. Дневные данные показывают волнообразную траекторию с подъемами в мае, когда значение превышало 280 грн и закрепилось на этом уровне.

Колбасная группа демонстрирует отдельную динамику. Сырокопченая «Алан Брауншвейская» в фасовке 375 г сейчас стоит 391,14 грн. Уровень зафиксирован только в одной сети Metro, что упрощает сравнение с предыдущим периодом.

В апреле средняя стоимость составила 345,52 грн. Через месяц произошло постепенное повышение без резких скачков, с выходом на новый ценовой уровень в мае.

В общем, мясной сегмент региона демонстрирует неоднородную картину: свинина дорожает постепенно, курятина реагирует резче, а колбасные изделия двигаются вверх стабильным темпом. Рынок формирует новую структуру цен, где колебания становятся заметным элементом ежедневного потребления.

