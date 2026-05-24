Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Виннице доступна в виде важной бесплатной услуги, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Каритас.

Благодаря поддержке благотворителей социальная прачечная продолжает работать и оказывать помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющим возможности самостоятельно позаботиться о стирке вещей.

Речь идет о базовой бытовой потребности, которая для многих сегодня стала недоступной. Особенно это касается внутренне перемещенных лиц, одиноких пенсионеров, семей с низким уровнем дохода, а также временно проживающих в общежитиях, где даже элементарные услуги нуждаются в дополнительных расходах.

Специалисты отмечают: в ситуации, когда человеку приходится выбирать между питанием, лекарствами, оплатой жилья и бытовыми расходами, сама стирка часто отходит на второй план. В то же время чистая одежда и постель не только вопросом комфорта, но и важным фактором здоровья, гигиены и психологического состояния.

Именно поэтому работа социальной прачечной рассматривается как важный элемент поддержки. Она обеспечивает не только доступ к гуманитарной помощи в Виннице, но и помогает пенсионерам и другим уязвимым категориям населения, сохранить чувство достоинства, стабильности и заботы в условиях войны и вынужденных изменений в жизни.

Отдельно подчеркивается роль благотворительных партнеров, благодаря которым проект продолжает функционировать, в частности, Caritas Polska и Caritas-Spes Ukraine. Их поддержка позволяет сотням людей регулярно пользоваться услугами прачечной и обеспечивать базовые потребности в чистоте и уходе за вещами.

Источник: Каритас

