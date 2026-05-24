Йдеться про гуманітарну допомогу для пенсіонерів у вигляді базової підтримки, яка для багатьох сьогодні стала недоступною.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення у Вінниці доступна у вигляді важливої безкоштовної послуги, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійної організації Карітас.

Завдяки підтримці благодійників соціальна пральня продовжує працювати та надавати допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах і не мають можливості самостійно подбати про прання речей.

Йдеться про базову побутову потребу, яка для багатьох сьогодні стала недоступною. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, самотніх пенсіонерів, родин із низьким рівнем доходу, а також тих, хто тимчасово проживає у гуртожитках, де навіть елементарні послуги потребують додаткових витрат.

Фахівці наголошують: у ситуації, коли людині доводиться обирати між харчуванням, ліками, оплатою житла та побутовими витратами, саме прання часто відходить на другий план. Водночас чистий одяг і постіль є не лише питанням комфорту, а й важливим чинником здоров’я, гігієни та психологічного стану.

Саме тому робота соціальної пральні розглядається як важливий елемент підтримки. Вона забезпечує не лише доступ до гуманітарної допомоги у Вінниці, а й допомагає пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення, зберегти відчуття гідності, стабільності та турботи в умовах війни й вимушених змін у житті.

Окремо підкреслюється роль благодійних партнерів, завдяки яким проєкт продовжує функціонувати, зокрема Caritas Polska та Caritas-Spes Ukraine. Їхня підтримка дозволяє сотням людей регулярно користуватися послугами пральні та забезпечувати базові потреби у чистоті й догляді за речами.

Джерело: Карітас

