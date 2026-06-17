Графики отключения света в Николаевской области на 18 июня необходимы для проведения технического обслуживания сетей.

Украинцев предупредили о длительных и новых графиках отключения света, вводимых в Николаевской области на 18 июня, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 18 июня необходимы для проведения технического обслуживания сетей и повышения надежности электроснабжения. Жителей призывают с пониманием отнестись к ситуации и заранее учесть графики отключений.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, будут отключать электричество в населенном пункте Володымыривка. Обесточат только часть населенного пункта с 8 до 17 часов. Ограничат свет в домах, расположенных на улицах:

Набережна 112, 114, 118, 120, 122, 127, 130, 132, 134, 136, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 154, 155, 156, 158, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 184

Седнева 145, 147, 148A, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 186A, 188, 189, 190, 192, 198, 200, 202, 206, 208, 210

Центральна 132, 207, 211, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 254A, 256, 258, 260, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 91

Плановые графики отключения света охватят часть населённого пункта Бессарабка. Ограничения будут действовать с 8 до 17 часов на улицах:

Молодижна 1, 2, 3, 5, 6, 14

Степова 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 36, 38, 42, 46

С 8 до 17 часов в населенном пункте Петривка будут действовать длительные обесточивания. Это касается следующих адресов:

Ныжня 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 50

Ставкова 2, 3, 4, 5, 6

Травнева 44, 46, 52, 62, 81.

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