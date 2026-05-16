Новый график движения поездов в Винницкой области предусматривает временные коррективы в расписании электричек, курсирующих по направлениям Казатина, Вапнярки и Одессы, сообщает Politeka.

Как отмечают в пресс-службе Укрзализныци, изменения вынуждены и связаны с необходимостью поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Пассажирам, пользующимся железнодорожным транспортом для ежедневных поездок, следует обратить внимание на обновленное время отправления и прибытия пассажирских составов.

В первую очередь, новый график движения поездов в Винницкой области касается сообщения между Казатином и Фастовом.

В частности, в период с 15 по 17 мая рейс №6212 будет отправляться со станции в 17:54. Прибытие этого состава в пункт назначения намечено на 20:18.

Новый график движения поездов в Винницкой области также затронет утренние рейсы во второй половине мая и начале лета. Речь идет о №6202, курсирующем между станциями Казатин-1 и Фастов-1.

Этот состав отправится в путь в 04:22. Такие условия будут действовать в промежутке с 15 по 24 мая и с 26 мая по 1 июня включительно.

Прибывать он к конечной станции в 06:11. Обновления в расписании коснутся и южного направления. С 25 мая по 6 июня №6252 сообщением Одесса-Главная - Вапнярка будет отправляться значительно раньше обычного времени.

Теперь его отправка запланирована на 08:10. Также обновлено расписание для электрички №6255 Вапнярка – Одесса-Главная.

В период с 24 мая по 3 июня этот рейс будет проходить через станции Ивановка в 11:32, Мигаево в 12:05 и Раздельная-Сортировочная в 12:28.

