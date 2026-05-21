Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в нескольких сегментах потребительской корзины, где за последний месяц выросли цены на мясо и молочную продукцию, свидетельствуют обновленные рыночные данные, сообщает Politeka.

Наиболее ощутимый скачок демонстрирует буженина «Ятрань». Средняя стоимость составляет 754,38 грн за килограмм, в то время как в апреле показатель был существенно ниже. В торговых сетях цены варьируются: от 699 грн в Megamarket до 804 грн в Metro, что создает значительный разрыв между предложениями.

Сходная тенденция наблюдается и в сегменте курятины. Филе «Наша Ряба» в настоящее время стоит в среднем 281,50 грн за килограмм. В апреле средний уровень был ниже, что подтверждает постепенное увеличение расходов в мясной группе. Розничные значения колеблются от 249 до более 326 грн в зависимости от сети.

Свинина грудинка прибавляет менее резко, но стабильно. Средняя цена составляет 209,97 грн. за килограмм против 206,08 грн. месяцем ранее. Разница между магазинами незначительна, однако общий тренд остается восходящим.

В молочном сегменте ситуация тоже изменилась. Кисломолочный творог «Простонаше» 9% стоит в среднем 104,30 грн за 300 граммов. В апреле средний уровень составил около 99,96 грн, что свидетельствует о постепенном подорожании. Аналогично сметана «Простонаше» 20% поднялась до 71,00 грн, тогда как раньше стоила гораздо меньше.

Отдельно следует отметить колебания в пределах торговых сетей. Для сметаны разница между минимальными и максимальными предложениями составляет более 10 грн, что указывает на неравномерность ценовой политики ритейла.

В результате подорожание продуктов в Днепропетровской области охватывает как мясные, так и молочные товары, формируя постепенный рост расходов для потребителей в регионе.

Эксперты связывают такую ​​динамику с колебанием себестоимости производства, логистикой и сезонными факторами, которые продолжают влиять на рынок пищевых продуктов.

