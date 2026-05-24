Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується у сегменті м’ясної та молочної продукції, де за останні тижні зафіксовано поступове зростання середніх цін, повідомляє Politeka.

Найпомітніша динаміка спостерігається у категорії буженини «Ятрань» вагою 1 кг. Середній показник нині становить 754,38 грн, тоді як у різних торгових мережах ціна коливається від 699 до 804,60 грн залежно від точки продажу. У квітні середній рівень тримався на позначці 696,58 грн, що означає суттєве збільшення вартості за місяць.

У щоденній динаміці видно поступове підняття: з кінця квітня ціна рухалася вгору від рівня 680–711 грн до стабілізації понад 750 грн у другій половині травня. Таким чином зафіксовано приріст більш ніж на 73 гривні від стартових значень періоду.

У молочному сегменті зміни менш різкі, але також помітні. Сметана «Простонаше» 20% у фасуванні 340 г коштує в середньому 71 грн, тоді як у квітні середній показник був 63,33 грн. Розкид по магазинах наразі становить від 64 до 74,50 грн.

Окремо спостерігається зростання у категорії кисломолочного сиру «Простонаше» 9% (300 г). Поточна середня ціна — 103,13 грн, тоді як місяць тому вона становила 99,96 грн. У торгових мережах показники варіюються приблизно від 99 до 110 грн.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше проявляється у м’ясному сегменті, тоді як молочна група демонструє більш помірну, але стабільну тенденцію до зростання.

Аналітика цінових даних свідчить, що протягом останнього місяця основні продукти харчування рухалися вгору нерівномірно, залежно від категорії та торговельної мережі.

Джерело: Мінфін