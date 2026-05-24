Дефіцит абрикосів у Дніпропетровській області може стати частиною ширшої тенденції скорочення пропозиції.

Дефіцит абрикосів у Дніпропетровській області фіксується на тлі попереджень про скорочення врожаїв кісточкових культур у державі, повідомляє Politeka.

За оцінками аграрних аналітиків, втрати серед ранніх фруктів можуть сягнути значних масштабів: орієнтовно 40–60% для однієї групи садових плодів і 30–50% для іншої порівняно із середніми показниками сезонів.

Про ситуацію повідомляє експерт асоціації Ягідництво України Денис Миронов, який зазначає, що погодні коливання стали ключовим фактором ризику для садівництва.

Фахівець пояснює: періодичні похолодання з лютого по квітень призвели до пошкодження значної частини квіткових бруньок. Найбільше постраждали регіони центру та півдня, де рослини стартують у вегетації раніше.

Навіть за умови часткової компенсації внутрішнього ринку імпортними поставками ситуація залишається напруженою. Постачання з-за кордону не здатні повністю перекрити потенційний дефіцит, якщо втрати врожаю виявляться максимальними.

Серед основних напрямків імпорту називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Водночас аналітики прогнозують зростання вартості на 20–80% залежно від глибини скорочення пропозиції.

Окремо фахівці наголошують на біологічних причинах втрат. Температури від -1 до -3°C у фазі цвітіння здатні пошкоджувати репродуктивні частини квітки, а холод нижче 10–12°C знижує активність запилювачів, що додатково впливає на формування плодів.

Фермери зазначають, що короткочасні заморозки іноді дозволяють частково зберегти урожай завдяки природній стійкості рослин та застосуванню захисних технологій, тоді як тривале похолодання практично нівелює ці заходи.

У підсумку дефіцит абрикосів у Дніпропетровській області може стати частиною ширшої тенденції скорочення пропозиції кісточкових на внутрішньому ринку країни.

Джерело: agronews

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.