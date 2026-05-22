Ограничения движения транспорта в Тернопольской области будут введены с июня 2026-го по июнь 2027-го на отрезке магистрали М-19 в Теребовле, сообщает Politeka.

Причиной станет капитальная реконструкция мостового перехода вместе с подъездными полосами.

Работы проведут на направлении Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, ведущего в сторону Бухареста. Агентство восстановления сообщило, что схема объезда для грузовиков и легковушек будет отличаться. Водителям советуют заранее проверять указатели и корректировать маршрут.

Финансирование обеспечит Европейский Союз через программу Interreg NEXT «Польша – Украина 2021-2027». Основную часть расходов покроют международные партнеры, остальную часть направят местные бюджеты.

Ограничение движения транспорта в Тернопольской области связано с обновлением важного инфраструктурного узла, которым ежесуточно пользуются примерно 15 тысяч автомобилей. Переправа имеет большое значение для логистики, трансграничных перевозок, безопасности сообщения с Румынией.

Соответствующая инициатива реализуется в рамках совместного украино-польского проекта, направленного на улучшение мобильности между приграничными регионами.

Кроме того, в Тернополе также сообщалось об ограничении движения транспорта.

В период работ установят временные дорожные знаки и измененную схему проезда.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и использовать альтернативные направления во избежание задержек и осложнений на смежных участках. После завершения технических мероприятий организацию трафика обещают вернуть в привычный режим.

