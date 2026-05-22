Новая система оплаты проезда в Сумах заработала в частных маршрутках №52, где пассажирам разрешили рассчитываться через мобильное приложение "СмартСити", сообщает издание Politeka.
Пилотный запуск организовала ассоциация местных перевозчиков. В салонах транспорта разместили QR-коды, позволяющие быстро совершить безналичный платеж через смартфон.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно отсканировать код и подтвердить транзакцию в приложении. Такой формат тестируется для проверки стабильности работы и уровня заинтересованности среди пользователей.
В случае положительных результатов механизм планируется постепенно распространить на другие городские маршруты.
Дополнительно цифровой сервис «СмартСити» включает в себя несколько функций: карта укрытий, уведомление о воздушной тревоге, справочник коммунальных служб и возможность осуществлять оплату счетов.
В то же время в нынешней конфигурации остаются ограничения. Люди без смартфонов не могут воспользоваться альтернативным способом расчета, поскольку установка банковских валидаторов в транспорте пока не предусмотрена.
Городские власти параллельно ведут переговоры с коммунальным предприятием «Электроавтотранс» о возможном внедрении аналогичного подхода в электротранспорте. Проект сделки еще не проходит доработки.
Специалисты транспортной сферы считают, что цифровизация оплаты может сократить время посадки и упростить контроль оплаты в общественном транспорте.
Также следует отметить, что дальнейшее расширение модели зависит от результатов тестового этапа и технической оценки работы сервиса.
Дальнейшее развитие проекта зависит от результатов тестирования и готовности инфраструктуры к масштабированию, что определит темпы, с которыми будет распространяться новая система оплаты проезда в Сумах.
