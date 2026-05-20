Подорожание проезда в Сумской области обсуждается в Ахтырке на фоне пересмотра тарифов автобусных маршрутов и сокращения транспортной сети, сообщает Politeka.

В общине сейчас функционирует 12 направлений из 23 ранее действовавших, которые связывают с нехваткой водителей и кадровыми трудностями в области перевозок. Это уже повлияло на стабильность движения и частоту рейсов.

Действующая стоимость билета – 13 гривен – не изменялась с 2023 года. Перевозчики отмечают, что расходы выросли из-за горючего, ремонта транспорта, технического обслуживания и оплаты труда работников.

По внутренним расчетам предприятий фактическая себестоимость одной поездки колеблется от 20,09 до 37,48 гривны в зависимости от маршрута. На этом фоне местные власти рассматривают введение единого тарифа на уровне около 20 гривен.

В городском совете отмечают, что удорожание проезда в Сумской области является следствием общего роста расходов в транспортном секторе, что заставляет перевозчиков пересматривать финансовую модель работы.

Проекты решений уже вынесены на общественное обсуждение. Пока официальных письменных замечаний от жителей не поступало.

Дополнительно планируется сохранить льготные условия для отдельных категорий пассажиров. Для младших школьников может действовать тариф 10 гривен, а часть поездок останется бесплатной.

Жители общества активно комментируют ситуацию в соцсетях, обращая внимание не только на стоимость, но и на техническое состояние автобусов и интервалы их движения.

Окончательное решение по обновленным тарифам будет принято после завершения консультаций и анализа финансовых показателей перевозчиков.

