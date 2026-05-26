Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для матерів із дітьми та законних представників.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються за рішенням виконавчого комітету міської ради та діють у межах визначених соціальних програм підтримки, повідомляє Politeka.

Порядок отримання допомоги оприлюднено на сайті Департаменту соціальної політики. Право на участь мають громадяни, зареєстровані у місті за адресами тимчасового проживання після 24 лютого 2022 року.

До переліку отримувачів включено людей похилого віку, осіб з інвалідністю, а також інші соціально вразливі групи населення.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

Окремо безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для матерів із дітьми та законних представників, які доглядають за малолітніми або недієздатними особами.

Також підтримка поширюється на дітей віком від 3 до 18 років. Додатково допомогу можуть отримати переселенці, які опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

Особи, що щойно прибули до міста та вперше оформили довідку ВПО, мають право на одноразове отримання набору за умови проживання у шелтері.

У стандартному порядку видача здійснюється один раз на місяць після подання відповідної заяви до органів соціального захисту за місцем реєстрації.

До складу пакунків входять продукти тривалого зберігання: м’ясні та рибні консерви, паштети, готові страви з м’ясом, макаронні вироби, чай, кава, цукор, мед, джем і галети.

Також варто зауважити, що міська влада наголошує, що перелік отримувачів і склад наборів можуть коригуватися залежно від наявних ресурсів.

