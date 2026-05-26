Энергетики будут проводить плановые и профилактические работы. В этой связи вводят дополнительные графики отключения света в Сумской области на 27 мая. Жители призывают заранее ознакомиться с актуальными графиками отключений и учесть их при планировании ежедневных дел во избежание неудобств.

Жителей Кириковского поселкового объединенного территориального общества предупреждают о временных отключениях электроэнергии, которые состоятся 27 мая в связи с проведением плановых ремонтных работ на энергетической инфраструктуре, сообщают в местных службах.

Также АО "Сумыоблэнерго" сообщает о временном перерыве в электроснабжении. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи в селе Недригайлив будет отсутствовать свет.

Электричество будет выключаться с 08:00–16:00. Ограничения касаются следующих адресов:

улица Незалежности: 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

улица Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9

улица Сумська: 51, 116

улица Пискы: 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 179, 380А

провулок 2-й Сумськый: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50

провулок Береговый: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23.

Источник: Недригайловский поселковый совет

Источник: Кириковская Отг

