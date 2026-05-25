Прогноз погоды на неделю с 26 мая по 1 июня в Днепропетровской области показывает, что в конце месяца жители региона столкнулись с изменением погодных условий, сообщает Politeka.
26 мая ночью температура будет +17 градусов, а днем достигнет +24 градусов. Осадков в этот день не предполагается.
Прогноз погоды на неделю с 26 мая по 1 июня в Днепропетровской области предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра.
27 мая ночью температура будет +17 градусов, а днем поднимется до +22. Большая часть суток пройдет без осадков, но ближе к вечеру возможен мелкий дождь.
Прогноз погоды с 26 мая по 1 июня в Днепропетровской области предполагается похолодание уже с середины недели. 28 мая температура ночью снизится до +12 градусов, а днем поднимется до +16 градусов.
С середины дня до вечера прогнозируют мелкий дождь. Также в этот день ожидается сильный ветер со скоростью до 6,5 м/с.
Как указывают синоптики, 29 мая уже с утра небо станет пасмурным и таким будет оставаться до вечера. Температура ночью будет +10 градусов, а днем не превысит +17. Во второй половине дня прогнозируется дождь, который к вечеру должен ослабеть.
30 мая ночью температура будет +11 градусов, а днем воздух прогреется до +19 градусов. Мелкий дождь начнется после обеда и к вечеру станет интенсивнее.
31 мая ночью температура будет +12 градусов, а днем поднимется до +21. Дождь начнется еще утром и продлится до самого вечера.
1 июня температура ночью будет +13 градусов, а днем достигнет +22 градусов. Днем будет идти дождь.
