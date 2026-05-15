Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области теперь доступны благодаря запуску специальной регистрации на получение сертификатов, сообщает Politeka.
Как стало известно из официального сообщения на странице Социальной защиты города Сумы в социальной сети Facebook, благотворительный магазин Улыбка Единства объявил о начале приема заявок.
Этот социальный проект направлен на то, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий и переехать в более безопасные регионы.
Выдача сертификатов, по которым можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, стала возможной при содействии общественной организации Элеос Украина.
Кроме благотворителей активную позицию в поддержке горожан занимает и Департамент соцзащиты населения Сумского городского совета.
Учреждение позиционирует себя как точка опоры для общества, предлагая людям разные виды помощи как в режиме онлайн, так и во время личных визитов в офисы в разных районах города.
Важно учитывать, что помощь имеет определенные критерии и временные рамки. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предназначены для украинцев, которые официально зарегистрировались в общине.
Речь идет о периоде с ноября 2025 по март 2026 года. Организаторы объясняют, что подобные рамки являются обязательным условием донорской программы, в рамках которой финансируется эта инициатива.
Для того чтобы претендовать на пособие, необходимо обязательно пройти процедуру предварительной регистрации по ссылке. Для этого создана специальная онлайн форма по ссылке.
