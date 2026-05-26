В Николаевской области на 27 мая будут действовать плановые графики отключения света, вводимые в связи с проведением профилактических работ, сообщает Politeka.net.

В энергетической компании отмечают, что такие временные ограничения необходимы для выполнения комплексного технического обслуживания оборудования, проверки состояния электросетей, а также модернизации отдельных элементов системы электроснабжения. Графики отключения света в Николаевской области на 27 мая направлены на повышение стабильности работы энергосистемы и уменьшение рисков аварий.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, 27 мая 2026 года с 08:00 до 17:00 в поселке Каталыне будет временно отсутствовать электроснабжение. Отключения охватят ряд улиц:

Лыманна: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16

Польова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Робоча: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35

Центральна: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30

В этот же день с 08:00 до 17:00 часов электроснабжение будет долго отсутствовать в селе Чорноморка. Однако ограничения будут продолжаться только по следующим адресам:

Прыморська: 72, 73, 73/1, 73/2, 73/4, 73А, 73Б, 73Г, 74, 74А, 75, 76, 76А, 76Б, 77, 77/1, 78, 78/1, 79, 79А, 80, 80/1, 81, 83Б

Также 27 мая 2026 с 08:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на воздушной линии электропередачи обесточивания запланированы в городе Первомайск. Отключения коснутся большого количества адресов:

Вийська Запорізького: 4, 24, 26, 34, 34А, 36

Вокзальна: 34, 36, 65

И. Гонты: 2

Площа Шевченка: 4, 4/2, 5, 8/4

Шевченка: 2, 5, 6, 10, 14А, 14Д, 18, 20А.

