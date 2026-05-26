Новый график движения поездов в Одесской области предусматривает временную корректировку времени отправления и прибытия нескольких пригородных составов, сообщает Politeka.

Официальное сообщение о новом графике поездов в Одесской области обнародовала Укрзализныця.

Железнодорожники объясняют такие меры необходимостью обновления путевого хозяйства и проведения ремонтов на отдельных участках.

Временные изменения будут продолжаться в конце мая и начале июня 2026 года и коснутся нескольких популярных направлений.

Согласно новому графику движения поездов в Одесской области, с 24 мая по 3 июня корректируется расписание пригородного №6205 Раздельная-1 – Одесса.

Вместо обычного времени этот состав будет отправляться со станции отправления в 18:21, а прибывать в областной центр в 20:01.

Кроме того, железнодорожники изменили условия курсирования для №6255 Вапнярка – Одесса-Главная. Пассажирам следует обратить внимание, что отправление этого рейса из Ивановки происходит в 11:32, со станции Мигаево - в 12:05, а со станции Раздельная-Сортировочная - в 12:28.

Также обновления действуют для №6252 Одесса-Главная – Вапнярка. Этот рейс изменил время отправления из Одессы в период с 25 мая по 6 июня.

Электричка отправляется в путь в 08:10 вместо обычного времени 08:30, что важно учитывать людям, планирующим пересадки на другие виды транспорта.

В железнодорожной компании просят граждан с пониманием отнестись к ситуации и заранее проверять расписание перед выездом, поскольку на отдельных участках возможны дополнительные оперативные корректировки маршрутов.

Источник: Укрзалиница: пригородные поезда

