Новая система оплаты проезда в Сумах рассматривается как часть более широкой цифровизации городских транспортных сервисов.

Новая система оплаты проезда в Сумах внедрена в тестовом режиме на городском маршруте №52, где пассажирам предложили цифровую альтернативу наличным расчетам, сообщает издание Politeka.

Пилотный этап охватил частные автобусы одного из направлений. Внутри салонов разместили QR-метки, позволяющие оплатить поездку через смартфон без использования дополнительного оборудования в транспорте.

Механизм работы построен просто: пассажир сканирует код по камере телефона, после чего переходит в приложение «СмартСити» и подтверждает транзакцию. Отдельно разработчики подчеркивают, что система не предусматривает дополнительные комиссии и функционирует как часть единой городской цифровой платформы.

Помимо функции оплаты проезда, сервис включает в себя ряд других возможностей. Среди них интерактивная карта укрытий, справочник городских служб, а также оперативные сообщения о воздушных тревогах. Таким образом, приложение объединяет транспортный и информационный функционал в одном решении.

В то же время, во время тестового использования выявлены и ограничения. Часть пассажиров без смартфонов фактически не может воспользоваться новым форматом оплаты, поскольку банковские терминалы в автобусах пока отсутствуют.

В перевозческой среде отмечают, что система находится на этапе обкатки. Ее стабильность и удобство будут оцениваться в реальных условиях эксплуатации, после чего будут приниматься решения о возможном расширении на другие маршруты города.

Следует также отметить, что новая система оплаты проезда в Сумах рассматривается как часть более широкой цифровизации городских транспортных сервисов. В случае успешного тестирования, ее могут интегрировать в большее количество маршрутов и видов общественного транспорта.

Дополнительно сообщается, что подобные решения уже начали появляться и в других регионах Украины. В Кировоградской области QR-оплата постепенно внедряется на отдельных автобусных направлениях, что свидетельствует об общей тенденции перехода к безналичным формам расчета в транспорте.

