Подорожание проезда во Львове официально вступило в силу 16 мая после утверждения обновленных тарифов для общественного транспорта, передает Politeka.

Самым дорогим вариантом оплаты остается наличность. За одну поездку пассажирам теперь нужно платить 30 гривен.

Для пользователей электронных сервисов предусмотрены более низкие расценки. При расчете через приложение или карточку «ЛеоКарт» стоимость составляет 23 гривны. Оплата банковской картой или смартфоном с NFC обойдется в 26 гривен.

Соответствующую информацию обнародовал Львовский городской совет .

Отдельные изменения касаются студентов. Владельцы студенческой «ЛеоКарт» теперь платят 11,5 гривны вместо предыдущих 8,5.

Также посмотрели цены на абонементы. Студенческий проездной на все виды транспорта стоит 575 гривен, тогда как раньше его можно было приобрести за 450. Общий абонемент вырос с 900 до 1150 гривен.

Корректировка коснулась и штрафов. За безбилетную поездку теперь предусмотрено 520 гривен вместо прежних 400.

Новые тарифы распространяются и на перевозку багажа. При безналичном расчете пассажиры будут платить 23 гривны, а при использовании наличных — 30.

В мэрии отмечают, что удорожание проезда во Львове стало следствием существенного роста расходов перевозчиков. В частности, значительно увеличилась стоимость дизельного горючего, что оказывает непосредственное влияние на работу транспортных предприятий.

Чиновники уточнили, что билеты, приобретенные до вступления в силу новых расценок, будут оставаться действительными.

Представители отрасли добавляют, что дальнейшие решения будут зависеть от цен на топливо, техническое обслуживание подвижного состава и общую экономическую ситуацию.

