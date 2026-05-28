Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из ключевых направлений поддержки переселенцев, принимаемых местными жителями и волонтерскими инициативами после эвакуации с опасных территорий, сообщает Politeka.

Предложения по размещению регулярно обновляются через платформу «Помогай», где владельцы недвижимости публикуют варианты квартир, частных домов или отдельных комнат без арендной оплаты.

В Пятихатках есть частный дом с базовыми коммунальными условиями и печным отоплением. Санитарная зона расположена во дворе, а владельцы просят поддерживать порядок и участвовать в бытовых делах.

В Днепре есть вариант отдельной комнаты для женщины с ребенком. Условия проживания предполагают соблюдение правил сожительства и взаимное уважение всех сторон.

Еще одно предложение действует в Павлоградском районе. Там готовы принять женщину постарше в сельском доме, где предусмотрена помощь по хозяйству и совместное ведение быта.

Волонтерские структуры отмечают важность участия граждан в поддержке людей, которые потеряли жилье из-за боевых действий и нуждаются в временном убежище.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области в значительной степени формируется благодаря частным инициативам и координации гуманитарных сервисов, помогающих быстро находить доступные варианты.

Перед заселением переселенцам рекомендуют проверять актуальность объявлений, уточнять условия проживания и возможные расходы, поскольку ситуация с наличием мест меняется достаточно быстро.

Источник: Допомагай

