Доплаты пенсионерам в Полтавской области рассчитывают на основе прожиточного минимума для граждан.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут составлять более тысячи гривен в месяц, если гражданин отвечает установленным государством критериям, сообщает Politeka.

Речь идет о лицах, достигших 80-летнего возраста и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. В Пенсионном фонде напоминают, что такая прибавка назначается не всем получателям пенсионного обеспечения.

Одним из основных требований является одинокое проживание. Кроме того, претендент не должен иметь трудоспособных близких, на которые закон возлагает обязанность материального содержания.

Не менее важным условием остается необходимость постоянного постороннего ухода из-за состояния здоровья. Этот факт следует подтвердить официально.

Для этого сначала следует обратиться к семейному врачу. После осмотра специалист может направить пациента на врачебно-консультативную комиссию, принимающую решение о выдаче соответствующей справки.

Чаще право на такую ​​поддержку получают люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, нарушениями двигательных функций или другими серьезными ограничениями.

В то же время, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области рассчитывают на основе прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 2595 грн.

Размер ежемесячной надбавки составляет 40% от указанной суммы. Таким образом дополнительно можно получать 1038 гривен вместе с основным пенсионным обеспечением.

После оформления медицинского заключения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Также понадобятся паспорт, налоговый номер и документ, подтверждающий потребность в посторонней помощи.

Кроме этого, владельцы оцифрованных трудовых книжек могут контролировать состояние обработки поданных материалов через личный кабинет на официальном портале, не посещая государственное учреждение лично.

Источник: sud.ua

