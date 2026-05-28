Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Днепропетровской области станут ощутимыми для некоторых категорий предпринимателей из-за усиления правил банковских учреждений, сообщает Politeka.

Новые мероприятия внедряются через обновленную редакцию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Прессслужба Независимой ассоциации банков Украины обнародовала информацию о соответствующих изменениях. Первый документ такого характера был подписан еще 10 декабря 2024 года.

К этой инициативе уже успели присоединиться 25 банков и финансовых учреждений. Планируемые нововведения непосредственно коснутся вновь и неактивных физических лиц предпринимателей.

Также ограничения на карточные переводы с 1 июня в Днепропетровской области распространяются на новые и неактивные юридические лица, обладающие четкими признаками рисковой деятельности.

Для так называемых спящих предпринимателей устанавливают строгие ежемесячные рамки для осуществления финансовых операций. Все изменения будут вводиться постепенно в течение текущего года.

Первый этап контроля начнется через три месяца после официального подписания документов, то есть с августа 2026 года. Для физических лиц предпринимателей 1 группы лимит составит 600 тысяч гривен.

Представители 2 и 3 группы смогут проводить операции на сумму до 3 миллионов гривен. Следующий этап запретов начнется через шесть месяцев с даты фиксации договоренностей, то есть с ноября 2026 года.

В этот период лимиты станут строже. Для 1 группы ФЛП сумма уменьшится до 400 тысяч гривен. Предприниматели 2 и 3 группы будут лимитированы суммой в 1 миллион гривен в месяц.

Для новых и неактивных юридических лиц суммы переводов в месяц будут зависеть от конкретного периода. С августа 2026 года лимит составит 5 миллионов гривен.

С ноября 2026 г. эта сумма снизится до 2 миллионов гривен. Именно поэтому ограничения на карточные переводы с 1 июня в Днепропетровской области со временем приобретут более четкие финансовые границы.

