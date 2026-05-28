В ПФУ уточняют, что для получения такого пособия для пенсионеров в Запорожье необходимо одновременно выполнить ряд условий.

После назначения пенсионных выплат отдельные категории пенсионеров могут получить единовременную денежную помощь в Запорожье, пишет издание Politeka.net.

Однако такая выплата предусмотрена только при условии соответствия определенным законодательством критериям. Как отмечается, право на нее имеют не все пенсионеры, а только те, кто отвечает установленным требованиям.

Как пишет ПФУ, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», единовременная помощь в размере десяти месячных пенсий назначается гражданам, работавшим в сфере образования, здравоохранения или социальной защиты.

В ПФУ уточняют, что для получения такого денежного пособия для пенсионеров в Запорожье необходимо одновременно выполнить ряд условий. В частности, на момент достижения пенсионного возраста лицо должно находиться в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении, занимать должность, включенную в перечень должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет, а также иметь необходимый страховой стаж:

для мужчин – не менее 35 лет, для женщин – не менее 30 лет.

Дополнительно обязательным условием является то, что заявитель не должен получать какую-либо другую пенсию на момент обращения.

В случае подтверждения всех указанных требований единовременную денежную помощь назначают в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Также отмечается, что средний показатель заработной платы, используемый для расчета пенсий, увеличился до 23 218 гривен. Именно этот показатель оказывает непосредственное влияние на размер будущих выплат. В начале года он составил 21 876 гривен, то есть за последние месяцы зафиксирован рост на 1 342 гривны.

