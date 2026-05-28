Графики отключения света в Запорожье на 29 мая будут действовать из-за плановых работ. Такие технические мероприятия необходимы для обеспечения стабильной и бесперебойной работы электросетей в городе. Специалисты будут выполнять комплекс работ, включающий проверку технического состояния оборудования, профилактическое обслуживание сетей, замену изношенных элементов инфраструктуры и модернизацию отдельных участков системы электроснабжения.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 09:00–17:00 часов будут выключать электричество в Запорожье, однако только в домах, расположенных на улицах:

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Голды Меир (Сусанина) — 62–76

Дачна — 2 (оп.11)

Дослидна станция — 1, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37в, 37г, 41, 41г, 43, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48–70, 70а, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 88, 94, 96

Кочубея — 47–65, 60–74

Семеренка — 59–63, 60–76

пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12

пров. Спасивськый — 19–35, 22

С 09:00–16:00 через плановый ремонт электрооборудования будут выключать электричество. Ограничения будут действовать только по следующим адресам:

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова) — 208–262

Володымыра Мономаха (Олександра Невського) — 199–221, 223–249, 228–246

Вузивська — 5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый) — 111–113А

Насосна — 39–61

Новоселивська — 4–16, 5–15, 7, 9, 13

Перспектывна — 10, 39, 41

Портова — 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 16А

Райдужна — 3, 3А, 5–9, 4–24

Скельна — 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Фильтрова — 25А, 29–41, 34–42, 44–58

Финансова — 116, 126–174, 145–213

пров. Сумижный — 2–20.

