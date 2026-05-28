Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно вступило в дію з 9 травня, передає Politeka.

Відтепер вартість однієї поїздки у маршрутних автобусах становить 23 гривні.

Інформацію про зміну тарифу підтвердили у міській раді. Там пояснили, що рішення ухвалювали з урахуванням поточних економічних умов, які впливають на роботу транспортної галузі.

Попередній перегляд ціни відбувся у січні. На той момент пасажири сплачували 20 гривень. Серед причин називали дорожчі енергоносії, нестабільність валютного ринку та проблеми з електропостачанням.

Перевізники зазначають, що за останні місяці суттєво зросли витрати на дизель, мастила, ремонт техніки й утримання автопарку. За таких умов забезпечувати регулярний рух стає дедалі складніше.

Додатковим викликом залишається нестача персоналу. Керівники компаній повідомляють, що частина працівників звільнилася, через що окремі машини періодично не виходять на маршрути.

У профільному департаменті звертають увагу на ситуацію з пальним. Після змін на міжнародному ринку гуртова ціна дизеля наблизилася до 90 гривень за літр, тоді як раніше показник становив близько 70.

За підрахунками спеціалістів, реальна собівартість пасажирських перевезень нині коливається від 28 до 32 гривень залежно від напрямку. Водночас значніше підвищення могло б стати додатковим фінансовим навантаженням для містян.

У мерії наголошують, що подорожчання проїзду в Дніпрі відображає загальну тенденцію, яку зараз спостерігають у багатьох українських містах. Транспортні підприємства змушені переглядати тарифи через зростання витрат та дефіцит кадрів.

Експерти прогнозують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від вартості пального, економічних показників і здатності операторів підтримувати стабільне функціонування маршрутної мережі.

