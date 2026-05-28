Подорожание проезда в Закарпатской области стало одной из обсуждаемых тем среди жителей края.

Подорожание проезда в Закарпатской области продолжается после очередного пересмотра тарифов по автобусным направлениям региона, передает издание Politeka.

Наибольшее изменение ощутили жители, регулярно пользующиеся сочетанием между городами и общинами для работы, обучения или повседневных дел.

Представители транспортных компаний объясняют обновленные расценки увеличением расходов на горючее, техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и закупку комплектующих. Дополнительная нагрузка создает и удорожание логистики.

После корректировки цен билет из Ужгорода в Мукачево стоит от 123 гривен. Поездка в Чоп обойдется как минимум в 94 гривны. За маршрут в направлении Виноградова пассажирам придется заплатить от 316 гривен, в то время как дорога в Рахов уже превышает 600.

Обновление коснулось и городского транспорта. В Мукачево стоимость одной поездки выросла до 20 гривен. В Ужгороде действует несколько вариантов расчета: банковской картой — 20 гривен, наличными — 23.

Эксперты отмечают, что схожие процессы происходят и в других регионах Украины. Операторы вынуждены пересматривать тарифы из-за постоянного увеличения расходов на содержание автопарков и энергоресурсов.

В общинах не исключают новых корректировок в будущем, если экономические условия и дальше будут влиять на сферу перевозок.

Местные власти подчеркивают необходимость сохранять баланс между финансовыми потребностями отрасли и доступностью транспортных услуг для населения.

Источник: pershij.com.ua

