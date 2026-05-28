Графики отключения света в Черниговской области на 29 мая охватят отдельные адреса.

Графики отключения света вводятся в Черниговской области из-за профилактических плановых работ, которые продлятся на 29 мая, сообщает Politeka.net.

Плановые работы проводятся поэтапно с тем, чтобы своевременно выявлять возможные неисправности и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций в будущем. Обновление оборудования и техническое обслуживание сетей должны способствовать повышению надежности электроснабжения.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго». Графики отключения света в Черниговской области на 29 мая с 08:00–20:00 будут выключать электричество в городе Нижын. Обесточение будет длиться 12 часов подряд по отдельным адресам:

30 Рокив — 3

Кооператывна — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Овдиивська — 198, 198/1, 198а, 198б, 198в

Сынякивська — 116/1, 118

Успенська — 12

С 08:00–20:00 часов вводят ограничения, которые носят плановый характер. Они будут действовать в Прылуках. Обесточенными будут оставаться дома, расположенные по адресам:

Кыивська — 230Б, 230В, 230Г, 230Д, 230Е, 230Ж, 232

Кустивська — 63/1

Ярмаркова — 41/3, 41/4, 45А

С 08:00–19:00 населенный пункт Корюкивка охватят обесточивание. Света не будет много часов подряд из-за планового ремонта на электросетях. Ограничения вводятся по отдельным адресам:

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Осиння — 20, 38, 40, 45, 47

Перемогы — 101

Соборна — 146, 148, 150, 152, 152а, 152Б, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 189, 189а, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207

Чернигивська — 40, 87, 89, 91, 96.

