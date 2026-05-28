Ограничение движения транспорта в Тернополе временное и связано с необходимостью обновления дорожного покрытия.

В Тернополе введены ограничения движения транспорта из-за дорожных работ на улице Северина Наливайко, передает Politeka.

Изменения будут действовать до 30 мая каждый день с 09:00 до 23:00. На отрезке от улицы Новый свет в направлении Броварного проезд будет частично перекрыт.

Городские власти сообщают, что работы стартовали с учетом благоприятной погоды и включают фрезерование старого покрытия. Далее предусмотрено укрепление основания щебеночно-песчаной смесью и укладка нового асфальтобетона.

Информацию об этом предоставляет Тернопольский городской совет .

На месте будут установлены дорожные знаки и временные схемы организации трафика. Водителям советуют заблаговременно планировать маршруты и учитывать изменения во время передвижения по городу.

Отдельно в этот период запланированы точечные восстановительные работы на улицах Андрея Сахарова, Полковника Морозенко и бульваре Пантелеймона Кулиша.

Такие мероприятия являются частью сезонного обновления дорожной инфраструктуры, которое проходит в городе весной и летом.

Кроме того, в Тернополе сообщалось о путешествии проезда.

Официальное сообщение о возможном подорожании проезда в Тернополе было обнародовано на сайте Тернопольского городского совета.

Главной причиной пересмотра действующих расценок называют значительный и стремительный рост затрат на обеспечение стабильной работы всей транспортной системы города.

В частности, цена на дизельное горючее подскочила более чем на 46 процентов, поднявшись с 59,18 гривен до 86,53 гривен за один литр.

В то же время городские власти уверяют, что обязательно планируют сохранить услугу бесплатной пересадки с маршрута на маршрут в течение 30 минут.

