Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены для бывших военнослужащих, которые по завершении службы содержат нетрудоспособных членов семьи и не осуществляют трудовую деятельность, сообщает Politeka.

Речь идет о дополнительной государственной поддержке для граждан, обеспечивающих близких на средства собственных пенсионных выплат. Соответствующая норма распространяется на представителей рядового, сержантского и офицерского состава после увольнения.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что надбавка назначается к пенсии за выслугу лет или выплат, связанных с инвалидностью. В то же время, на лиц, проходивших срочную службу, такая льгота не распространяется.

Право на дополнительные средства имеют граждане, удерживающие людей, не способных самостоятельно обеспечивать себя. Это могут быть пожилые родители, лица с инвалидностью, нетрудоспособный супруг, а также другие родственники, определенные действующим законодательством.

Размер выплаты исчисляется на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 2595 грн.

Таким образом, доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут составлять около 1297 гривен за каждого иждивенца. Если на обеспечении находится несколько таких лиц, то общая сумма поддержки соответственно увеличивается.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что назначение не производится автоматически. Для оформления необходимо подать заявление в сервисный центр или воспользоваться электронными сервисами ведомства.

Специалисты также рекомендуют заранее подготовить документы, подтверждающие семейные связи и статус нетрудоспособности иждивенца. Это поможет ускорить рассмотрение обращения и получить решение в установленные сроки.

Эксперты советуют не откладывать представление документов, поскольку право на надбавку возникает только после официального оформления и подтверждения соответствующих оснований.

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