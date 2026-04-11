Подорожание продуктов в Харькове почувствовали местные жители в разных категориях товаров, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Харькове наблюдается во многих супермаркетах и ​​магазинах города, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с официального сайта Минфина, подорожание продуктов в Харькове ощутимо в разных сегментах, от мяса до хлеба.

К примеру, колбаса вареная Алан лекарственная в этом месяце стоит в среднем 485,61 грн за килограмм. При этом цены в разных торговых сетях разнятся.

У Auchan ее можно купить за 443,00 грн, у Megamarket – 532,00 грн, у Metro – 478,44 грн, а у Novus – 489,00 грн. Для сравнения, в феврале средняя цена колбасы составила 448,99 грн, что свидетельствует о заметном росте стоимости.

Не меньше выросли и консервы. Сардины натуральные (230 гр) теперь стоят в среднем 83,76 грн. за банку. В магазинах Auchan их продают по 73,40 грн, в Megamarket – 91,20 грн, в Metro – 80,46 грн, а в Novus – 89,99 грн.

Для сравнения, в феврале средняя стоимость на сардины составила 75,20 грн., поэтому ценник увеличился примерно на 8 грн.

Хлебобулочные изделия также не остались без внимания потребителей. Ржаной хлеб Riga Бородиновский (300 гр) сегодня продается в среднем за 52,30 грн.

Ценники колеблются от 48,80 грн у Metro до 57,30 грн у Megamarket и 50,80 грн у Auchan.

В феврале средняя стоимость этого хлеба составила 49,87 грн., поэтому можно говорить о постепенном подорожании основных продуктов питания в Харькове.

Эксперты объясняют, что повышение ценников связано с колебанием цен на сырье и логистическими затратами, влияющими на торговые сети.

