Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предусмотрены в формате регулярной поддержки для доноров крови, сообщает Politeka.

Выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове организуют с участием Харьковского областного центра службы крови и Благотворительного фонда Виктории Кинзбурской-Кинза.

Каждую пятницу сдающие кровь доноры по желанию могут получить продовольственные наборы как благодарность за свой вклад в спасение жизней.

Как отмечают организаторы, только через одну из недель такую ​​помощь получили 49 жителей областного центра.

В сообщении отмечается, что наборы с бесплатными продуктами для ВПЛ и песнионеров в Харькове являются не только продовольственной поддержкой, но и благодарностью для людей, регулярно приобщающихся к донорству.

Поддержку в рамках этой программы можно получить только по предварительной регистрации. Для этого следует заполнить специальную форму, после чего организаторы связываются с заявителями по мере поступления гуманитарной помощи.

Такой подход позволяет привести в порядок процесс выдачи и обеспечить равномерное распределение помощи среди желающих. Для получения набора необходимо иметь при себе оригинал справки о сдаче крови или ее заверенной копии, паспорте и идентификационном коде.

Организаторы подчеркивают, что подобные инициативы направлены не только на поддержку доноров, но и на формирование культуры взаимопомощи в обществе.

Доноров благодарят за спасенные жизни и напоминают о важности их вклада в работу медицинских учреждений.

