Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть становити близько 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для колишніх військовослужбовців, які після завершення служби утримують непрацездатних членів родини та не здійснюють трудову діяльність, повідомляє Politeka.

Йдеться про додаткову державну підтримку для громадян, які забезпечують близьких коштом власних пенсійних виплат. Відповідна норма поширюється на представників рядового, сержантського та офіцерського складу після звільнення зі служби.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що надбавка призначається до пенсії за вислугу років або виплат, пов’язаних з інвалідністю. Водночас на осіб, які проходили строкову службу, така пільга не розповсюджується.

Право на додаткові кошти мають громадяни, які утримують людей, неспроможних самостійно забезпечувати себе. Це можуть бути літні батьки, особи з інвалідністю, непрацездатний чоловік чи дружина, а також інші родичі, визначені чинним законодавством.

Розмір виплати обчислюють на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник встановлено на рівні 2595 гривень.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть становити близько 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо на забезпеченні перебуває кілька таких осіб, загальна сума підтримки відповідно збільшується.

У Пенсійному фонді наголошують, що призначення не відбувається автоматично. Для оформлення необхідно подати заяву до сервісного центру або скористатися електронними сервісами відомства.

Фахівці також рекомендують заздалегідь підготувати документи, які підтверджують сімейні зв’язки та статус непрацездатності утриманця. Це допоможе прискорити розгляд звернення та отримати рішення у встановлені строки.

Експерти радять не відкладати подання документів, адже право на надбавку виникає лише після офіційного оформлення та підтвердження відповідних підстав.

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