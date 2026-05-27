Доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляются в соответствии с прожиточным минимумом.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области могут превышать тысячу гривен в месяц, однако право на такую ​​поддержку имеют лишь отдельные категории пожилых людей, сообщает Politeka.

Речь идет о людях, которым исполнилось 80 лет. Финансовая помощь назначается при наличии определенных условий, о которых напомнили в Пенсионном фонде.

Прежде всего, претендент должен проживать самостоятельно и не иметь трудоспособных близких, обязанных обеспечивать его содержание. При этом место нахождения таких родственников не имеет значения.

Еще одно обязательное требование – потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья. Подтвердить это нужно официальным медицинским заключением.

Для оформления документа следует обратиться к семейному врачу. После осмотра пациента специалист может направить его на врачебно-консультативную комиссию, принимающую окончательное решение.

Обычно основанием становятся тяжелые хронические заболевания, существенные нарушения подвижности или другие обстоятельства, исключающие полноценное самообслуживание.

В то же время, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляются в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Размер надбавки равняется 40% от указанной суммы. Таким образом, ежемесячно граждане могут получать дополнительно 1038 грн вместе с основным пенсионным обеспечением.

После получения медицинского подтверждения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. В пакет документов прилагаются паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и соответствующая справка.

Кроме того, владельцы оцифрованных трудовых книг имеют возможность отслеживать состояние обработки поданных материалов через личный кабинет на портале Пенсионного фонда без необходимости посещать учреждение.

Источник: sud.ua

