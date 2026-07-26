Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются только после предварительной регистрации и подтверждения права на получение помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области продолжают выдавать в рамках гуманитарных программ, реализующих благотворительные фонды, продовольственные банки и местные социальные инициативы, сообщает Politeka.net.

Поддержка предназначена для наиболее уязвимых категорий населения. Воспользоваться ею могут внутренне перемещенные лица, люди почтенного возраста, граждане с инвалидностью, многодетные семьи и другие заявители, отвечающие установленным критериям.

В зависимости от условий конкретной программы участникам передают продуктовые наборы или организуют горячее питание. В отдельных общинах вес одного комплекта составляет 30 килограммов, что позволяет частично обеспечить семьи товарами первой необходимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются только после предварительной регистрации и подтверждения права на получение помощи. Представители социальной сферы отмечают, что часть жителей до сих пор не пользуется такой возможностью из-за недостаточной осведомленности.

Наполнение пакетов зависит от имеющихся гуманитарных поставок. Чаще всего в них входят крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар, соль, консервы и отдельные средства личной гигиены.

Запасы формируют при поддержке производителей, торговых сетей и благотворителей. Перед распределением каждая партия тщательно проверяется, чтобы она отвечала требованиям безопасности и надлежащего качества.

Организаторы подчеркивают, что продукты с просроченным сроком годности к получателям не попадают. Контроль производят на всех этапах подготовки гуманитарных грузов.

Координацию работы обеспечивают благотворительные организации вместе с общинами и социальными службами. Актуальные графики выдачи, перечень документов и возможные изменения советуют отслеживать официальные информационные ресурсы организаторов.

Источник: 24 канал

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