Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается доступным благодаря частным владельцам, предлагающим временное убежище людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть квартиры в Кривом Роге, Днепре и Самаровском районе. Все предложения предусматривают проживание без оплаты, однако условия в каждом случае разнятся, поэтому их советуют уточнять непосредственно с хозяевами.

В Кривом Роге можно поселиться в доме с двумя комнатами, рассчитанном на двух человек. Предпочтение готовы предоставить матери с дочерью. Дом оборудован ванной, бойлером, стиральной машиной, центральной канализацией и необходимой бытовой техникой.

Владельцы уверяют, что не будут брать средства ни за проживание, ни за коммунальные платежи. В то же время они просят новых жителей время от времени помогать пожилой женщине в повседневных делах.

Еще один вариант расположен в селе Вольное Самаровского района. Там предлагается отдельная комната в трехкомнатном доме с водой, газом, летней кухней и приусадебным участком. Хозяева ищут человека или женщину постарше, которая при необходимости сможет поддержать родственницу в быту.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в Днепре. Там сдают отдельную комнату в частном доме с базовыми удобствами и возможностью питания. В то же время владельцы просят по предварительной договоренности помогать по хозяйству.

Перед заселением переселенцам рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями, уточнить возможную продолжительность проживания и убедиться, что объявление еще актуально. Из-за высокого спроса отдельные варианты могут быстро найти новых жителей.

Источник: Допомагай

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