Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядають як вимушений крок для підтримки стабільної роботи трамвайної мережі.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало актуальним для жителів Кам’янського, де з 1 червня ввели оновлені тарифи на міський електротранспорт, передає Politeka.

Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет міської ради 27 травня. Зміни охоплюють роботу комунального підприємства «Транспорт», яке забезпечує рух трамваїв на маршрутах №1, №2, №3 та №4.

До цього разова поїздка коштувала 8 гривень, і цей тариф залишався незмінним із весни 2025 року. Для регулярних пасажирів місячний абонемент становив 288 гривень.

У міській владі пояснили перегляд значним зростанням витрат на утримання системи. Зокрема, вартість електроенергії піднялася з 9,68 до 13 гривень за кіловат-годину. Також суттєво подорожчали паливно-мастильні матеріали — з 52,8 до 86,9 гривні за літр.

Додатковим фактором стало підвищення мінімальної заробітної плати — з 8 000 до 8 647 гривень. Окремо зазначають перебої в енергопостачанні та потребу в регулярних ремонтах рухомого складу, що створює додатковий фінансовий тиск на підприємство.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядають як вимушений крок для підтримки стабільної роботи трамвайної мережі та уникнення перебоїв у перевезеннях.

Після оновлення тарифів вартість разового квитка у Кам’янському становитиме 10 гривень. Така ж сума встановлена й для перевезення одного місця багажу.

Змін зазнає і абонемент для постійних користувачів транспорту — його ціна зросте до 360 гривень на місяць.

У міськраді наголошують, що оновлення тарифної політики має забезпечити безперервну роботу електротранспорту, підтримати технічний стан рухомого складу та компенсувати зростання експлуатаційних витрат в умовах економічного навантаження.

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