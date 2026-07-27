Работа для пенсионеров в Сумской области остается доступной благодаря новым вакансиям в сфере торговли, общественного питания и складской логистики, сообщает Politeka.net.

Работодатели предлагают официальное трудоустройство, обучение и готовы рассматривать кандидатов постарше.

В Сумах сеть мультимаркетов "Аврора" открывает новый магазин и приглашает продавцов. Средняя заработная плата составляет 14 тысяч гривен, а участникам открытия предусмотрена дополнительная премия в размере 4 тысячи гривен. Сотрудники будут заниматься выкладкой товаров, контролем ценников, обслуживанием покупателей на кассе и поддержанием порядка в торговом зале. Компания также предлагает корпоративные скидки, финансовую поддержку отдельным категориям трудящихся и возможности профессионального развития.

Работа для пенсионеров в Сумской области представлена ​​вакансией от сети NOVUS. Компания ищет работника кафе для работы в Киеве и готова рассматривать кандидатов из Конотопа. Заработная плата составляет от 19,5 до 25 тысяч гривен. Работодатель обеспечивает официальное оформление, бесплатное питание, медицинское страхование, пособие с жильем и обучение.

Еще одно предложение открыла компания «Экспосервис-групп», которая приглашает стикеров-комплектов товаров. Уровень дохода составляет 40 тысяч гривен. Работникам предлагают вахтенный метод, индивидуальный график, проживание, обучение и комфортные условия без ночных смен.

Специалисты советуют внимательно ознакомиться с требованиями работодателей, графиком и перечнем обязанностей перед подачей заявки. Список вакансий регулярно обновляется, поэтому претендентам следует следить за появлением новых предложений.

Источник: work.ua

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