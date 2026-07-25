Подорожание продуктов в Днепропетровской области остается заметной тенденцией потребительского рынка, сообщает Politeka.net.

За последний месяц изменились средние цены на отдельные популярные товары, в частности апельсины, куриную голень и маргарин, регулярно входящие в повседневную корзину покупателей.

Наибольший рост продемонстрировали апельсины премиум. По состоянию на 25 июля средняя стоимость одного килограмма составляет 76,45 грн, тогда как в конце июня показатель был равен 61,55 грн. В месяц цена увеличилась на 14,90 грн. В разных торговых сетях продукцию предлагают по цене от 67,90 до 84,99 грн, что свидетельствует о существенных различиях между продавцами.

Менее резкие конфигурации зафиксировали в категории мясной продукции. Куриная голень марки «Наша Ряба» сейчас стоит в среднем 117 грн за килограмм. Это на 4 грн больше месяца назад. В то же время, в течение июля показатель несколько раз превышал 140 грн, после чего постепенно вернулся к более низкому уровню.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось и молочной группы. Маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5% в расфасовке 250 грамм сейчас продается в среднем за 45,96 грн. По сравнению с концом июня, стоимость увеличилась на 4,60 грн. В магазинах цены колеблются от 42,60 до 50,50 грн. в зависимости от торговой сети.

Эксперты отмечают, что динамика стоимости отдельных товаров остается неравномерной. Ощутимее всего за последний месяц подорожали цитрусовые, тогда как изменения курятины и маргарина были более сдержанными. Специалисты советуют покупателям сравнивать предложения разных магазинов, ведь разница в стоимости отдельных позиций может быть достаточно существенной.

Источник: Мінфін

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