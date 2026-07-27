Дефицит продуктов в Одесской области пока не ожидается, однако мировой рынок томатов уже сталкивается с сокращением предложения из-за неблагоприятных погодных условий в ведущих странах-производителях, что может сказаться на ценах, сообщает Politeka.net.

Эксперты отмечают, что нынешний сезон оказался непростым для аграрного сектора. Длительная засуха, волны зноя, сильные ливни и резкие температурные перепады существенно повлияли на урожай во многих регионах мира. Поэтому объемы производства уменьшаются, а риск подорожания овощной продукции растет.

Наибольшие потери понесли государства, традиционно обеспечивающие значительную часть международного экспорта томатов. В части территорий культуры пострадали от недостатка влаги, в то время как у других чрезмерные осадки повлекли за собой подтопление и распространение грибковых заболеваний.

Украинские производители тоже работали в непростых условиях. Засушливая погода создавала дополнительные затруднения, особенно для отдельных восточных областей. Несмотря на это, предварительные оценки свидетельствуют о том, что общий объем урожая может остаться близким к прошлогоднему показателю.

Дефицит продуктов в Одесской области не прогнозируется, хотя глобальная ситуация способна повлиять на ценообразование. Если международное предложение сократится, украинский рынок также может ощутить последствия в виде более дорогих томатов.

Аналитики объясняют, что сельское хозяйство все больше зависит от климатических изменений. Поэтому производители активно внедряют современные технологии, используют устойчивые сорта и совершенствуют методы сохранения влаги, чтобы минимизировать возможные потери.

Специалисты отмечают, что окончательная ситуация будет определяться погодой до завершения сезона. Если условия стабилизируются, рынок избегнет серьезных потрясений. В то же время покупателям советуют быть готовыми к возможным колебаниям стоимости овощной продукции, ведь мировые тенденции оказывают непосредственное влияние и на украинскую торговлю.

Источник: agroter

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