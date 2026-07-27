Подорожание продуктов в Винницкой области продолжает влиять на потребительскую корзину жителей региона, сообщает Politeka.net.

За последний месяц больше всего изменились средние цены на огурцы, морковь и рис, в то время как динамика каждой категории имела свои особенности.

Наиболее заметный рост зафиксировали среди сезонных овощей. Гладкие огурцы подорожали на 8,20 грн. за килограмм. Если в конце июня средний показатель составил 60,80 грн., то по состоянию на 25 июля он достиг 69 грн. В течение месяца стоимость неоднократно колебалась, однако завершила период на самом высоком уровне.

Морковь также прибавила в цене. Средний показатель вырос на 2,90 грн по сравнению с концом июня. В разные дни июля товар стоил более 52 грн за килограмм, что свидетельствует о нестабильности рынка даже в разгар сезона.

В то же время длинный черт продемонстрировал более сдержанную динамику. Его средняя стоимость составляет 56,40 грн за килограмм, что на 1,25 грн больше месяца назад. В торговых сетях цены заметно отличаются: от 46,90 грн. в Metro до 66,70 грн. в Auchan.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Винницкой области формируется под влиянием сезонности, расходов на транспортировку и ценовой политики отдельных супермаркетов. Именно поэтому разница между предложениями разных магазинов может быть достаточно ощутима даже для одинаковых товаров.

Специалисты советуют покупателям сравнивать стоимость в разных торговых сетях, ведь это позволяет существенно сэкономить на ежедневных покупках.

Эксперты советуют покупателям следить за обновлением цен в торговых сетях, ведь стоимость отдельных товаров может изменяться в зависимости от предложения и сезонных факторов.

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