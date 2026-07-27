Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована на определенные категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье остается доступной в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на восстановление поврежденных жилищ общин, пострадавших из-за боевых действий.

Программа помогает владельцам недвижимости вернуть дома в безопасное состояние без проведения масштабной реконструкции. Сведения об условиях участия обнародованы на официальном ресурсе организации.

Участникам могут заменить окна и двери, отремонтировать кровлю, перекрытия, а также при необходимости восстановить электроснабжение и водопровод. Работы выполняют только там, где техническое состояние позволяет подготовить помещение для проживания.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Подать обращение вправе владельцы жилья, поврежденного после 24 февраля 2022 года. Для рассмотрения необходимо подтвердить право собственности и отвечать требованиям проекта.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, многодетные семьи, одиноких граждан и другие социально уязвимые категории населения.

Предусмотрены два формата поддержки. Первый позволяет получить денежный грант для самостоятельного проведения восстановительных работ. Второй предусматривает ремонт подрядчиками, которые сотрудничают с благотворительным фондом.

В «Каритасе» подчеркивают, что реализация инициативы зависит от финансирования, ситуации безопасности и конкретных общин. Поэтому перечень населенных пунктов и порядок оказания поддержки могут изменяться.

Жителям области советуют следить за официальными объявлениями, чтобы не упустить старт приема заявок, обновление условий участия и информацию о доступных видах помощи.

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