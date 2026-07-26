Работа для пенсионеров в Черниговской области остается доступной благодаря вакансиям в сфере охраны, производства и логистики, сообщает издание Politeka.net.

Работодатели предлагают официальное трудоустройство, стабильный доход и готовы рассматривать кандидатов постарше.

В Чернигове охранная компания «Охранный Альянс Бала» приглашает охранника с зарплатой в 10 тысяч гривен. Работник будет отвечать за контрольно-пропускной режим, наблюдение через камеры, реагирование на внештатные ситуации и поддержание порядка на объекте. Предусмотрены суточный график, социальные гарантии и своевременные выплаты.

Еще одно предложение открыто на пищевом производстве в Чернигове. Предприятие ищет грузчика с доходом от 25 до 30 тысяч гривен. В обязанности входят погрузочно-разгрузочные работы, перемещение продукции, складирование товаров и соблюдение правил безопасности. Компания обещает обучение, гибкие изменения, еженедельную оплату и бесплатный развоз по городу.

Также работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​вакансией от сети «Фора», которая ищет упаковщика для работы в мясном распределительном цехе в Киеве. Кандидатам из Нежина предлагают зарплату более 40 тысяч гривен, пособие с жильем, официальное оформление и обучение перед началом работы.

Специалисты также рекомендуют пенсионерам внимательно ознакомиться с условиями трудоустройства, графиком и требованиями претендентов перед подачей заявки. Новые вакансии появляются регулярно, поэтому следует следить за актуальными предложениями.

Источник: work.ua

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