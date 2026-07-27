Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало предметом активного обсуждения среди жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.net.

В Павлограде готовят пересмотр стоимости водоснабжения, водоотвода и обращения с бытовыми отходами, в то время как жители Кривого Рога уже получили платежные документы с обновленными суммами.

Проект соответствующего решения рассматривает исполнительный комитет Павлоградского городского совета . Документ предусматривает установление цены на централизованное водоснабжение в размере 84,01 гривны за кубометр, а водоотвод – 29,46 гривны. Оба показателя учитывают НДС.

Отдельно предлагается скорректировать плату за управление бытовыми отходами, обслуживаемыми предприятием «ЭКО-КОММУНТРАНС». Если решение поддержат, новые расценки вступят в силу 1 августа 2026 года.

Коммунальное предприятие должно заблаговременно уведомить потребителей о введении изменений. Оплату будут начисляться только за фактически предоставленные услуги, а в случае ненадлежащего качества предусмотрен перерасчет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало предметом активного обсуждения среди жителей Кривого Рога. После изменения стоимости централизованного водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр отдельные горожане сообщили об ощутимом росте сумм в квитанциях.

По информации предприятия « Кривбассводоканал », часть обращений касается возможного учета предварительной задолженности или проведения корректировок за прошлые периоды. Именно поэтому потребителям рекомендуют обращаться к поставщику для получения официальных разъяснений по поводу начислений.

Кроме того, законность новых расценок обжалуется в суде. После их введения местные жители зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть принятое решение.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов судебного разбирательства и будущих решений органов местного самоуправления, определяющих порядок применения обновленных тарифов.

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